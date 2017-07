OUELLETTE LABELLE

Carmelle



À Mascouche, le 8 juillet 2017, est décédée Mme Carmelle Ouellette Labelle, épouse de feu Alcide Labelle et mère de feu Normand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Jean Lincourt), Alain (Francine Philibert) et Mario (Aline Pérusse) ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille vous accueillera au:MASCOUCHE Qc J7K 2L7, 514 767-9000www.complexefuneraireroy.comle vendredi 14 juillet de 13h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole à 16h15 au complexe.