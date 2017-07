Aller à la caverne avec sa carte Opus

Eh oui, les Montréalais peuvent aller faire de la spéléologie avec leur carte Opus. Vingt minutes d’autobus sur la ligne 136 à partir de la station Viau et j’y suis : la caverne de Saint-Léonard, dans le parc Pie-XII. À peine cinq minutes de marche séparent l’arrêt Viau/Lavoisier de l’escalier de béton un peu lugubre qui descend vers l’embouchure cavernicole ceinturée d’une imposante grille de fer forgé.

Sur place, François Gélinas, le directeur de la Société québécoise de spéléologie (qui gère le site), m’attend. Ses guides, des étudiants, accompagnent une douzaine d’enfants excités d’aller sous terre dans ce que nos aïeux surnommaient le « Trou de la fée ». Les petites têtes munies de casques avec lampes frontales projettent un fouillis de lumières sur les parois de calcaire.

« Certains enfants fascinés veulent revenir ici avec famille et amis à l’occasion de leur anniversaire », me dit Simon Laganière, un guide. « L’âge minimal est de 6 ans, ajoute-t-il. Avant ça, tu n’entres pas. »

5 degrés

Découvert il y a deux siècles, le site a aussitôt été visité, et endommagé, par des pillards de stalactites et stalagmites, dont la caverne regorgeait initialement, ce qui, paradoxalement, en facilite la fréquentation aujourd’hui ; il n’y reste plus grand-chose à détruire... Bref, pour une initiation publique de masse à la spéléologie, c’est l’endroit rêvé.

Il fait invariablement 5 degrés ; vêtissez-vous. C’est humide, il y a de la glaise, chaussez de vieilles espadrilles. Seuls les casques sont fournis ; à vous d’apporter le reste. S’il pleut abondamment, une rigole forme une petite chute près des échelles vissées dans le roc qui permettent d’accéder aux tréfonds de la crevasse par quelques neuf mètres ; mais cela n’empêche pas l’activité.

Noirceur totale

Claustrophobes, s’abstenir. Une certaine « claustrophilie » s’impose, au contraire, pour aimer à s’immiscer dans les interstices accidentés, parfois étroits. « La caverne s’est formée il y a environ 15 000 ans, soit très récemment, dans un roc ayant l’âge vénérable de 450 millions d’années », m’explique M. Gélinas. Le calcaire s’est entr’ouvert au passage d’un glacier. Les parois se correspondent. Si on les refermait, elles s’emboîteraient. »

Au fond de la crevasse, nous éteignons nos lampes : noirceur totale. Silence, aussi ; oublié, le tumulte métropolitain. D’ici à ce que la Ville « allume » et bâtisse un édicule au-dessus de la caverne pour une fréquentation l’année durant, la caverne de Saint-Léonard n’est accessible que pendant l’été. Jusqu’au 20 août (dépêchez-vous). Enfants (6 ans et +) et ados : 11 $ Adultes : 15 $. Réservation et paiement en ligne obligatoires: speleo.qc.ca