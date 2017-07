Un entrepreneur poursuivi déplore un manque de collaboration de Montréal

L’entrepreneur responsable de la conception du nouveau boulevard urbain qui doit remplacer l’autoroute Bonaventure déplore le manque de collaboration de la Ville alors que Montréal le poursuit pour 516 257$.

Ce montant représente les coûts supplémentaires, la perte de temps et les dommages qu’auraient causés à la Ville des erreurs et omissions de l’entrepreneur dans le projet.



Montréal avait envoyé l’an dernier une mise en demeure à Consultants SM inc mais celle-ci n’avait «donné lieu à aucune proposition de compensation monétaire de sa part», indique la Ville.



Manque de collaboration



L’entrepreneur se défend toutefois d’être resté muet face à cette mise en demeure.



«Les Consultants S.M. Inc. et ses assureurs ont tenté à maintes reprises de contacter la Ville concernant la mise en demeure du 16 mai 2016 et déplore avoir obtenu peu de collaboration pour comprendre les détails quant aux allégations formulées dans la plainte», indique par courriel Jean-Alexandre D’Etcheverry, porte-parole des Consultants SM Inc.



L’entrepreneur assure avoir accompli un travail en dessous du budget initial fixé par la Ville de Montréal «[en]rencontrant toutes les exigences, et ce, dans un délai exceptionnel si l’on tient compte de l’ampleur et de la complexité du projet de réaménagement de l’autoroute Bonaventure».



Erreurs et omissions



Montréal reproche notamment à Consultants S.M d’avoir sous-estimé, dans les plans et devis qu’il a réalisés, la superficie de réparation d’une bretelle, de ne pas avoir pris en compte des conduites souterraines et d’omis d’indiquer une conduite d’égout pluvial à l’endroit où des piliers temporaires devaient être installés.



Ces erreurs alléguées par la Ville auraient entraîné des directives supplémentaires de la part du constructeur pour pallier à ces manquements dans les plans et devis.



Montréal soutient que la somme de 2M$ qui avait été accordée au constructeur pour des dépenses supplémentaires était devenue insuffisante pour terminer le chantier.



La Ville poursuit Consultant SM afin de réclamer les 516 257$ en sommes supplémentaires que ces erreurs lui ont coûté.



La Ville précise même qu’elle se réserve le droit de réclamer «tout montant additionnel qui serait identifié et qu'elle jugerait imputable aux consultants fautifs».