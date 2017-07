COURNOYER, Hélène



À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le 7 juillet 2017, est décédée à l’âge de 89 ans, Mme Hélène Cournoyer, demeurant à Sorel-Tracy. Elle était la fille de feu Donat Cournoyer et de feu Marie-Louise Péloquin.Elle laisse dans le deuil sa soeur Louisette Cournoyer (feu Camille Frigon), ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l’église Marie-Auxiliatrice le jeudi 13 juillet 2017 à 11h. Suivra l’inhumation au cimetière St-Joseph de Sorel.La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Du Faubourg pour les bons soins prodigués.912, CHEMIN ST-ROCH, SOREL-TRACYTél. 450-743-3607www.salonsmandeville.com