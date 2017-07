C’est des plus singulier

Voici la question d’un lecteur, C. B. : « Je voudrais savoir si “des plus” exige la marque du pluriel. » L’adjectif qui suit des plus, des moins, des mieux s’écrit au pluriel dans tous les cas où il se rapporte à un nom. Ex. : Mon enfant est des plus exigeants. Autrement dit, il est parmi les plus exigeants. Certains auteurs préconisaient autrefois le recours au singulier dans un exemple semblable. Ils arguaient que « des plus » agissait tel un superlatif. Cette règle a été abandonnée. Le singulier s’impose cependant quand l’adjectif est en lien avec un pronom neutre ou un verbe (ou une proposition) à l’infinitif. Ex. : Bien parler le français est des plus difficile. Cela est des plus complexe.