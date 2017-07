Cette sculpture de Link de The Legend of Zelda est époustouflante

Fans de Zelda, préparez-vous à être charmés.

La chaîne YouTube Sculpture_Geek est de retour en force avec une oeuvre impressionnante: un Link sculpté de façon traditionnelle, avec de l’argile.

La vidéo de 11 minutes dévoile les étapes principale pour sculpter le buste du héros de la série The Legend of Zelda, et sa Master Sword. Évidemment, ça prend beaucoup plus que 11 minutes à créer, mais on voit l'essentiel.

Il y a aussi un petit clin d’oeil pour les fans de rétro à surveiller vers le milieu de la vidéo. Du bonbon!

Ce n’est pas la première fois que Sculpture_Geek s’amuse dans le monde du jeu vidéo; il a déjà sculpté un Deathclaw de Fallout 4 et Cranky Kong de Donkey Kong.