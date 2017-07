Changements inquiétants dans la vision

Lisant votre chronique ce matin, je me suis reconnu dans le cas décrit par celle qui signait « Découragée » qui s’inquiétait du fait que du jour au lendemain, la vision globale de son mari ainsi que sa vision de lecture étaient restées normales selon l’ophtalmologiste consulté, mais que sa perception des couleurs elle, avait changé. Les blancs étaient devenus gris et les phares d’auto, jaunes fluorescents. Cela sans que personne ne puisse lui expliquer l’origine de tels changements. Je suis en attente de me faire opérer pour la cataracte, et je pense que les symptômes tels que décrits s’apparentent aux mêmes que ceux dont je suis affecté. Mon conseil c’est que son mari devrait consulter un deuxième ophtalmologiste.

Monsieur S. harnois

Cette personne ayant déjà passé tous les examens pertinents à sa situation, il ne reste vraisemblablement qu’à se tourner vers l’erreur humaine pour expliquer l’absence de diagnostic. Une deuxième évaluation serait de mise pour en avoir le cœur net.