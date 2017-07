Comment tirer profit de son stage ?

Steve Proulx - 37e AVENUE

Ce serait dommage qu’une fois le stage terminé, vous poursuiviez vos études comme si la période d’apprentissage que vous venez de vivre n’était qu’un hiatus stérile. Comment tirer tout le jus possible de votre stage ?

Quelques trucs.

Tenez un journal de stage

Vous vivrez au cours de votre stage plusieurs premières fois. Vous aurez à vous familiariser à une culture d’entreprise, à des processus potentiellement nouveaux. Vous serez dans une équipe formée de gens de différentes générations. Vous aurez peut-être un nouveau genre de stress à gérer. Prenez quelques minutes à la fin de vos journées pour noter vos impressions. Ce journal vous aidera à dresser un bilan utile de votre expérience.

Faites l’éponge

Votre stage vous plongera dans un milieu où des gens plus compétents que vous travaillent depuis longtemps dans un secteur qu’ils connaissent mieux que vous. Vous avez donc tout intérêt à trouver des moyens d’absorber ce savoir qui vous entoure. Invitez vos nouveaux collègues les plus inspirants à luncher et bombardez-les de questions... Cela ne peut qu’être enrichissant !

Collectionnez les contacts

L’erreur serait d’entrer au bureau le matin, de vous installer à votre ordinateur avec des écouteurs sur les oreilles et d’abattre du boulot jusqu’à 17 h. Un stage est l’occasion d’enrichir son réseau de contacts. Le personnel est mobile dans les entreprises modernes. C’est ainsi qu’un collègue avec qui vous avez noué des relations pourrait devenir... votre futur employeur !