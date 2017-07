Des emplois d’été... payants !

Fanny Bourel - 37e AVENUE

S’il est toujours possible de « flipper » des boulettes au salaire minimum, des emplois d’été mieux rémunérés sont accessibles aux jeunes, même peu expérimentés. Un survol.

Vous voulez profiter du soleil tout en gagnant un bon salaire ? Travaillez dehors en devenant peintre ou laveur de vitres cet été. Ces emplois sont assez exigeants physiquement, c’est vrai, mais peuvent vous permettre de gagner jusqu’à 16 $/heure, voire 18 $ pour effectuer des travaux de peinture chez des particuliers.

Pour les amoureux des plantes et des espaces verts, il est possible de trouver des postes saisonniers d’horticulteur rémunérés jusqu’à 17 $/heure.

Si vous êtes comme un poisson dans l’eau, certains sauveteurs saisonniers sont payés jusqu’à 25 $/heure pour surveiller les piscines et les plages.

Être moniteur de camp d’été n’est pas très payant. Mais si vous aimez vous occuper d’enfants et que vous êtes étudiant en éducation, des établissements de santé recherchent des éducateurs pour travailler temporairement avec des enfants et des adultes à besoins spéciaux à un tarif allant jusqu’à 30 $/heure. Pour ceux qui n’ont que leur diplôme d’études secondaires, des assistants sont également demandés pour un salaire de 18 à 22 $/h.

Des abattoirs, notamment de volaille, recrutent des étudiants pendant l’été. En comptant les primes de travail de soir et de nuit, vous pourrez gagner environ 14 $ de l’heure. Végétariens s’abstenir !

La vente est pourvoyeuse d’emplois payants si vous avez du bagou. Souvent rémunéré à la commission, ce type de travail demande de la persévérance, mais si vous savez être convaincant, votre compte de banque pourrait rapidement gonfler, car on peut être un vendeur doué même sans aucune expérience. Des compagnies de marketing embauchent des jeunes l’été pour promouvoir des marques lors d’événements extérieurs. Le tarif horaire moyen est de 15 $/h, mais peut grimper jusqu’à 18 $.

Prêts à quitter le Québec le temps d’un été ? Le Guichet-Emplois du gouvernement canadien affiche des postes de commis de bureau à 15 $/heure et d’entreposeur à 16 $/heure en Alberta. En Saskatchewan, vous pouvez travailler avec des personnes

handicapées ou en tant qu’animateur en loisirs pour une rémunération de 15 $/heure. Plus près de nous, en Ontario, il est possible de devenir opérateur en production dans une usine automobile ou employé à l’entretien de voies ferroviaires pour 17 $/h.

Le gouvernement propose en outre le programme Emplois d’été Canada, qui aide financièrement des organismes à but non lucratif ou des petites entreprises à recruter des étudiants pour l’été. Des conditions s’appliquent, comme celles d’avoir été étudiant à temps plein au cours de l’année et d’avoir l’intention de retourner aux études à l’automne. Certains postes affichés sur le site d’Emploi-Québec sont bien rémunérés, comme celui d’archiviste à Québec (14,75 $/h) ou de conseiller en communications à Gatineau (16 $/h).