Dix nouveaux Airbus A321neo LR pour Air Transat

MONTRÉAL | Air Transat remplacera ses Airbus A310 par dix nouveaux Airbus A321neo LR qui seront loués par l’entreprise AerCap pour 12 ans.

La compagnie aérienne montréalaise estime que ces nouveaux appareils de 200 sièges, divisés en deux classes, peuvent parcourir de plus grandes distances que leurs prédécesseurs de même taille. Dotés d’écrans tactiles individuels, ces avions seront utilisés pour des liaisons vers l’Europe et le Sud. Ils seront livrés en 2019 et 2020.

«Ces appareils représentent une solution idéale pour remplacer nos A310. Grâce à l'accord conclu avec AerCap, nous pourrons continuer d'offrir au meilleur prix possible le service et le confort auxquels nos clients sont habitués», a affirmé le président et chef de la direction de Transat, Jean-Marc Eustache, par communiqué, mardi matin.

AerCap, qui louera ces appareils à Air Transat, estime que la compagnie aérienne québécoise fait un bon choix avec ce modèle.

«La flotte d'Air Transat va passer à un niveau supérieur avec l'ajout du A321neo LR, un appareil qui offre un rayon d'action et une efficience sans équivalent sur le segment des monocouloirs, tout en assurant un confort exceptionnel aux passagers», a dit le chef de la direction d'AerCap, Aengus Kelly.

Air Transat dispose de 31 avions permanents.