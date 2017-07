Exploit remarquable pour Samuel Monette au Challenger de Winnipeg

WINNIPEG | Pur inconnu sur la planète tennis, le Québécois Samuel Monette a réalisé la belle histoire du jour, mardi, au Challenger de Winnipeg.

Le joueur de Repentigny a signé la plus importante victoire de sa jeune carrière en corrigeant en 48 petites minutes le Japonais Hiroki Moriya, 187e au monde, 6-0 et 6-1, dans son match de premier tour.

Monette, qui arrive aussi loin qu’à la 899e position sur l’échiquier mondial, affichait un large sourire à sa sortie du court central.

«C’est incroyable, a-t-il lancé après avoir apposé sa griffe sur les balles de deux jeunes. Je pense qu’il m’a pris un peu à la légère puisque j’ai eu un laissez-passer et qu’il est une tête de série. Il a vu beaucoup plus de tennis que probablement j’en ai vu. J’ai vu ça comme une belle opportunité. Je le voyais détendu, et dès le début du match, j’ai joué du tennis simple, mais vraiment solide.»

Monette n’a en effet donné aucun répit au cinquième favori du tournoi, le brisant dès le deuxième jeu pour imposer son rythme rapidement. Il a ensuite allégrement vogué vers la victoire.

Stage universitaire éreintant

Ancien de l’Université de l’Indiana, Monette enfile à temps plein ses espadrilles sur le circuit mondial depuis mai seulement, après avoir complété quelques cours manquants pour l’obtention de son diplôme. De son propre aveu, ses années universitaires n’ont pas été de tout repos, passant près d’accrocher sa raquette au terme de celles-ci.

«Après mon université (en mai 2016), j’ai remis mon tennis en question, a reconnu l’athlète de 23 ans. J’étais vraiment fatigué et j’ai eu beaucoup de blessures à l’université. J’ai pris une petite pause, et à mon retour, j’y suis allé all-in. Je ne laisse derrière moi et je ne me mets aucune distraction.»

Patience

Monette préfère ne pas se projeter trop loin dans le futur. Dans un monde idéal, il voudrait percer le top 400 d’ici le début de l’année prochaine, et se hisser, un jour, parmi les 100 meilleures raquettes. Mais d’ici là, il veut continuer à s’amuser.

«En ce moment, j’y vais match par match, tournoi par tournoi, a mentionné le joueur bien baraqué. J’ai du plaisir en ce moment, je voyage, je vois de nouvelles places et je compétitionne. C’est le bonbon. J’ai de la misère à m’entrainer, mais quand je suis sur la route et que je joue des matchs, je m’éclate.»

Chez les femmes, la Blainvilloise Charlotte Robillard-Millette a plié bagage à son premier match où elle s’est inclinée contre la favorite du rendez-vous, l’Américaine Nicole Gibbs.