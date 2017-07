Je sors, je reste

Coup de cœur

Montréal Complètement Cirque

Cinéma Complètement Cirque

Photo courtoisie

La Cinémathèque québécoise offre une programmation présentant les maîtres du cinéma burlesque américain dans le cadre du festival. Ce soir, vous pourrez voir Les Trois Âges, un film de 1923 où Buster Keaton poursuit la jeune fille qu’il aime au cours de trois époques.

Ce soir à 17h, à la Cinémathèque québécoise

Je sors

Danse

MoW!

Photo courtoisie

Ce projet de Roger Sinha et Deepali Lindblom combine la danse contemporaine et celle de Bollywood, et est interprété par les danseurs de la compagnie ainsi que 100 danseurs non professionnels! La chorégraphie sera interprétée gratuitement ce soir au Théâtre de Verdure, suivie d’un atelier de danse avec le public. À voir!

Ce soir à 20h, au Théâtre de Verdure du parc Lafontaine

Zoofest

60 minutes de pure Couture

Photo courtoisie

Mélanie Couture offre une heure de matériel à son image, abordant le sexe, la vie et l’amour avec intelligence, sans dentelle ni tabous. Une humoriste à découvrir, si ce n’est déjà fait.

Jusqu’au 19 juillet, au Monument-National

Nuits d’Afrique

Ramon Chicharron invite Shauit

Photo courtoisie

Montréalais d’adoption, Ramon Chicharron mêle notamment les rythmes afro-colombiens ancestraux de la cumbia avec d’autres instruments comme la clarinette afin de créer une fusion musicale unique. L’artiste invite ce soir le musicien innu Shauit, qui propose des pièces aux sonorités reggae en langue innue. Un spectacle unique, à ne pas manquer!

Ce soir à 23h, au Club Balattou

Ciné-parc Dante

Io sono l’amore

Photo courtoisie

Le Ciné-parc en plein air du parc Dante présente ce soir ce long-métrage de Luca Guadagnino mettant en vedette Tilda Swinton. On y suit Emma, qui vit une existence monotone, enfermée dans son mariage. La rencontre d’Antonio, chef cuisinier et meilleur ami de son fils, ravive la flamme d’une passion trop longtemps éteinte.

Ce soir à 21h, au parc Dante

ZH Festival

Normal Desires + Above Genders

Photo courtoisie

C’est une soirée toute en danse qu’offre le festival de l’arrondissement d’Hochelaga. Normal Desires d’Émile Pineault, qui explore le décloisonnement du désir, sera suivie d’Above Genders de Catherine Thibault, qui propose une recherche sur l’identité et la construction des genres en danse contemporaine. De belles découvertes!

Ce soir à 20h, à la Maison de la culture Maisonneuve

Je reste

Film

La fille de Brest

Photo courtoisie

Emmanuelle Bercot offre ce film passionnant, qui relate l’histoire vraie d’Irène Frachon. Pneumologue au centre hospitalier universitaire de Brest, elle constate que plusieurs de ses patients présentant des atteintes cardiaques sont traités avec le Médiator, un médicament pourtant autorisé. Elle devra alors se battre contre les compagnies pharmaceutiques, qui ne lâcheront pas le morceau si facilement.

Disponible en DVD

Roman

La Tresse

Pour son premier roman, Laetitia Colombani tisse habilement le destin croisé de trois femmes, sur autant de continents. Smita, issue de la classe des intouchables en Inde, tente le tout pour le tout afin d’éviter un triste destin à sa fille. À Palerme, en Italie, Julia tente d’éviter la ruine de l’atelier familial, tandis qu’au Canada, l’avocate Sarah tente de cacher son cancer du sein à ses collègues. Une très belle lecture!

Disponible en librairie

Télévision

La petite séduction

Photo courtoisie

L’émission pilotée par Dany Turcotte offrira quatre émissions spéciales dans le cadre du 375e de Montréal. Ce soir, la comédienne Catherine Proulx-Lemay sera de la partie pour faire visiter le quartier de Rosemont-la-Petite-Patrie à une famille qui avait participé à la Petite Séduction à Sainte-Thècle, en Mauricie.

Ce soir à 20h, à l’antenne de Radio-Canada