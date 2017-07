Le Groupe Garneau offre un service de repas aux personnes endeuillées

Le Groupe Garneau propose un nouveau service aux personnes endeuillées, qui pourront se faire livrer des repas à la maison après la perte d’un être cher.



Le programme de repas Sympathie et réconfort fera désormais partie des services proposés par le Groupe Garneau, installé sur la Rive-Sud de Québec. Ce service sera aussi proposé comme cadeau, au même titre que les fleurs et des dons en argent.



«Ce sera offert aux familles, mais aussi dans les dépliants. Les gens qui viennent offrir leurs sympathies, au lieu de faire des dons à une fondation, pourront choisir Sympathie et réconfort», indique Valérie Garneau, directrice des finances du Groupe Garneau thanatologues.



Ça faisait une dizaine d’années que l’idée mijotait dans la tête de Mme Garneau. «Ça existe du côté des États-Unis», indique-t-elle.



«Après les funérailles, beaucoup de gens, surtout les époux, me disaient qu’ils ne s’étaient jamais faits à manger. Je me disais que je devais trouver un moyen», poursuit Mme Garneau.

Elle ajoute que plusieurs aînés, à la suite de la perte d’un être cher, peuvent souffrir de dénutrition.



Le programme sera offert en collaboration avec Repas Desjardins, un organisme qui concocte et livre des repas à domicile à des personnes en perte d’autonomie.



«J’espère que l’idée fera des petits à travers le Québec», termine Mme Garneau.