Le retour attendu de Samuel Giguère

MONTRÉAL | Sans dire que tous les problèmes de l’unité offensive des Alouettes de Montréal sont maintenant réglés, le retour au jeu du receveur Samuel Giguère devrait grandement aider l’attaque face aux Stampeders de Calgary, vendredi.

Après s’être blessé au début du camp d’entraînement, l’ancien du Vert & Or de Sherbrooke devrait voir de l’action pour la première fois de la saison et sa présence ne nuira certainement pas.

«C’est un joueur d’expérience. Il joue avec confiance et c’est bien de le voir. Il va bien accomplir ses tâches et je ne cacherai pas qu’on peut ajouter un joueur américain en défensive», a expliqué Jacques Chapdelaine en parlant de celui qui a également porté les couleurs des Colts d’Indianapolis dans la NFL.

Des heures à rattraper

Même s’il devrait donner un bon coup de main à ses coéquipiers, il ne faut pas s’attendre à ce que Giguère arrive en sauveur.

«Il y a pleins de choses que je dois travailler, a avoué celui qui s’est blessé à un ischio-jambier. Je me suis blessé très tôt, donc je n’ai pas vraiment eu de camp d’entraînement. Il y a beaucoup de rouille, que ce soit pour reconnaître les différentes couvertures, la vitesse, attraper le ballon dans le trafic. Ce sont des choses qui reviennent avec la pratique. Mais ça va bien. J’essaye de m’améliorer de jour en jour.»

Rarement blessé

La situation a été particulièrement difficile à gérer pour Giguère, lui qui n’a pas souvent été blessé depuis son arrivée dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Lors de quatre des cinq dernières campagnes, il a disputé les 18 matchs de son équipe. En 2013, il avait dû en rater cinq en raison d’une fracture à la main.

«Oui, c’est dur à gérer, surtout que je me sentais super bien au début du camp d’entraînement. J’étais en grande forme, a expliqué le principal intéressé à la suite d’un long soupir. Je n’ai pas été souvent blessé dans la Ligue canadienne, mais dans la NFL, j’ai subi deux grosses blessures qui m’ont tenu à l’écart du jeu pour deux saisons. Je me suis rappelé de quelle manière j’avais géré tout ça et ça m’a aidé.»

Heureux pour Green

L’ancien des Alouettes S.J. Green connaît énormément de succès depuis le début de la saison et il a été récompensé mardi en recevant le titre de joueur de la semaine dans la LCF.

Giguère ne croit toutefois pas que le trou laissé par le départ de Green est la raison expliquant les difficultés offensives de l’équipe montréalaise.

«On a de très bons athlètes et receveurs. En même temps, ce n’est pas moi qui prends les décisions pour construire l’équipe. C’était certain que S.J. allait continuer de bien faire. C’est un receveur étoile et il va le rester. Peut-être que les gens sont étonnés de sa performance, mais il n’y a personne dans notre groupe de receveurs qui est surpris et on est super content pour lui.»