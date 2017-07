Les Chiens de ruelles menacent Despacito

À CKOI, on compare Roadtrip à certaines offrandes des Colocs, des Cowboys Frigants et même de Plume Latraverse (pour son irrévérence). « Son côté festif typiquement québécois parle à nos auditeurs », explique le directeur musical de l’antenne, Guy Brouillard.

La formation Les Chiens de ruelles est née en Haute-Côte-Nord en 2011. Un an plus tard, ses membres sont déménagés à Montréal pour maximiser ses chances de survie.

Au fil du temps, plusieurs termes ont été employés pour décrire le style musical de prédilection du groupe. Parmi eux, mentionnons « folk sale », « bluegrass indocile », « manouche-trash » et « country punk ». Le qualificatif que semble privilégier Olivier Renaud est cependant « folk-trash post-trad ». Le chanteur et guitariste cite d’ailleurs Iron Maiden, La bottine souriante et Jean Leloup parmi ses plus grandes influences... et « la connerie humaine » parmi ses plus grandes sources d’inspiration.