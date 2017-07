Les problèmes s’accumulent dans l’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées

Ottawa | Une autre démission dans l’équipe chargée d’enquêter sur la violence faite aux femmes autochtones inquiète les communautés.

«Il y a des raisons de s’inquiéter quand on voit [le nombre de] commissaires fondre au soleil», réagit Mélissa Mollen-Dupuis, cofondatrice du mouvement autochtone Idle No More Québec.

La commissaire de la Saskatchewan Marilyn Poitras a décidé mardi de quitter ses fonctions mardi au sein d'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Dans sa lettre de démission, elle écrit au premier ministre Justin Trudeau qu’elle n’est «pas capable d’accomplir [ses] tâches dans cette structure», laissant entendre que de graves problèmes rongent l’organisation.

Cette année, cinq autres employées ont quitté l’enquête, dont la directrice générale Michèle Moreau «pour des raisons personnelles» en juillet.

Confiance

Même si cette vague de démissions risque d’inquiéter les victimes et leurs familles, la militante autochtone Mélissa Mollen-Dupuis indique qu’elle «ne met pas en doute» la capacité de l’Enquête à faire son travail sur le terrain.

«On ne voudrait pas perdre la commission sur des détails», ajoute-t-elle.

La ministre des Affaires autochtones et du Nord Carolyn Bennett a aussi réitéré sa confiance aux quatre commissaires restantes, et insisté sur le fait qu’il s’agit d’une «organisation indépendante» du gouvernement.

«Je pense que les inquiétudes [face à ces démissions] pourront améliorer [l’Enquête], j’espère, par une meilleure communication avec les victimes», a résumé la ministre.

Elle n’a pas l’intention pour l’instant de modifier son calendrier, et attend toujours un rapport préliminaire pour novembre. L’enquête doit toujours passer une semaine au Québec à partir du 27 novembre, à Maliotenam, près de Sept-Îles.

La commission a été mise sur pied par le gouvernement Trudeau au coût de près de 54 M$ pour savoir pourquoi autant de femmes autochtones sont victimes de meurtre ou sont portées disparues au Canada.