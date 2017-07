Courte Migosmania au parc de la Francophonie

Dans une ambiance survoltée qui a fait craindre des dérapages, le phénomène Migos a réuni plus d'une dizaine de milliers de festivaliers turbulents dans un parc de la Francophonie qui n'a possiblement jamais autant vibré pour un concert de hip-hop. Qui n'a finalement duré que 45 petites minutes.



C'était la Migosmania à Québec. Dès 8h, mardi matin, des fans attendaient sur la rue Jacques-Parizeau et la file est devenue si importante en fin d'après-midi que le Festival d'été a sagement décidé d'ouvrir les portes une heure plus tôt.

À 20h30, le parc de la Francophonie, sur lequel flottait une odeur constante de marijuana, affichait complet et des milliers de fans ont dû se contenter de regarder le concert sur l'écran géant.

Retard

Prévue à 21h20, la prestation de Migos a été retardée d'une quinzaine de minutes pour permettre de réparer une plancher du parterre, mise à mal par l'ambiance démentielle qui régnait durant la performance de Jazz Cartier, en première partie.

Puis, le DJ du trio d'Atlanta est venu faire monter la tension, déjà bien palpable, en alignant quelques chansons rap.

Mais c'est Migos que le public voulait voir. Après plus de quatre heures à lancer des bouteilles d'eau et se frotter dans de violents mosh pits, les festivaliers ont enfin pu chanter et danser dans un même mouvement avec leurs idoles. On peut même dire qu’ils sont devenus plus sages quand Quavo, Offset et Takeoff se sont finalement pointés sur scène.

Le minimum

Sauf que côté performance, on ne peut pas dire que c'était particulièrement transcendant. Les trois mauvais garnements ont fait le minimum. Dans une mise en scène et un décor minimalistes, ils ont aligné les titres de leur album à succès Culture avec juste ce qu'il faut d'énergie pour s'assurer de garder le public dans le coup.

Apparemment, c'était suffisant pour satisfaire des fans qui étaient venus pour entendre des hits et se sont époumonés quand Migos leur a balancé T-Shirt et la bombe Bad and Boujee.

Pas intéressés à s'éterniser, les rappeurs ont déguerpi après trois quarts d'heure en laissant à leur DJ le soin de remplir le temps minimum prévu à leur contrat. Sa présence a permis aux fans qui avaient envie de poursuivre le party de danser encore quelques minutes.

Cela dit, cher Migos, quelques chansons de plus auraient été de mise pour des fans en or qui ont attendu pendant de longues heures. Vous êtes un peu cheap les gars...

«On continue ou pas?»

Ce n'est pas facile de jouer avant Migos. Après avoir demandé une bonne centaine de fois à la foule de faire du bruit, Manu Militari et ses acolytes ont fini par se tanner de l'indifférence de la foule. «Arrête le beat», a ordonné le rappeur québécois à son DJ.

«Tu veux voir Migos?», a-t-il ensuite demandé aux fans qui scandaient le nom des vedettes de la soirée.

«Est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on continue le show ou on s'en va?», a repris Manu Militari.

Fouettée, la foule a crié son nom et le rappeur a pu continuer. Malgré ses efforts, il n'a cependant jamais été en mesure de faire embarquer les festivaliers.

Cartier survolté

Jazz Cartier, all the way from Toronto, a reçu un accueil autrement plus délirant par la suite. Le parterre s'est soulevé quand le grand efflanqué est apparu pour présenter une sélection de ses deux mixtapes.

Musicalement, Cartier n'apporte rien de neuf au genre. Sa prestation a surtout servi de réchauffement à des festivaliers déjà très agités. On a même vu des pétards à mèche voler au-dessus des têtes. Cartier lui-même n'a pas manqué de les encourager dans leur exubérance. Il les a notamment encouragés à grossir le mosh pit devant la scène en implorant à la sécurité de laisser les festivaliers s'éclater. Quand il a quitté, Migos n'avait qu'à cueillir des spectateurs en feu comme un fruit mûr.