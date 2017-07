Jonathan Bernier nous dévoile quel joueur a le pire style de la LNH!

Vous le connaissez pour ses performances sur la glace ou peut-être avez-vous craqué pour sa femme, le mannequin Martine Forget, et lui dans la série Hockey Wives. Sublimes, stylés et super authentiques, les parents de l’adorable Tyler sont #relationshipgoals et pas à peu près.

On était donc bien excités de parler mode avec Jonathan. Le gardien de but, qui vient tout juste de signer un contrat avec l’Avalanche du Colorado, était à la boutique TopMan du Carrefour Laval pour faire l’essai des nouveaux suits Muscle Fit de la marque. Ces complets sont spécialement conçus pour des gars musclés comme lui.

Matthew Perrin

Bien qu’il privilégie un style plus décontracté dans sa vie de tous les jours, en tant que joueur de la LNH, il doit porter des habits pour ses déplacements et ses sorties publiques. Le tissu plus extensible et l’ajustement adapté au niveau des biceps, du dos et des cuisses font des complets Muscle Fit l’option toute indiquée pour lui.

Matthew Perrin

On a profité de sa séance de magasinage pour lui poser tout plein de questions, comme quels joueurs ont le meilleur et le pire style, quels vêtements Martine est tannée de le voir porter et qui habille leur fils Tyler. Voyez ces réponses ci-dessous!