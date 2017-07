Où trouver les emplois d’été ?

Par Violaine Ducharme – 37e AVENUE

Juin est déjà bien entamé, mais on n’a toujours pas d’emploi d’été ? C’est le temps de passer en quatrième vitesse ! Certaines ressources fiables et efficaces existent pour les étudiants toujours à la recherche du boulot d’été qui leur procurera un bon coussin pour entamer la prochaine année scolaire.

Le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada www.guichetemplois.gc.ca

Le Guichet-Emplois est un répertoire électronique d’offres d’emploi affichées à travers le pays. On entre ses critères de recherche dans les différents filtres proposés (endroit, salaire, étudiant, saisonnier, etc.) ou par mot-clé, si on a déjà une bonne idée de l’emploi qu’on aimerait occuper cet été !

Placement étudiant Emploi-Québec www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Le moteur de recherche se trouve à droite de la page d’accueil, mais ce serait dommage que ce qui se trouve à gauche passe sous votre radar : conseils pour réussir des tests de recrutement et des entrevues, trucs pratiques pour la rédaction de CV et de lettres de présentation et autres guides utiles sont offerts gratuitement pour améliorer les chances de trouver chaussure à son pied.

Université de Montréal www.cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/Emploisdete.htm

Les Services aux étudiants de l’UdeM ont colligé une belle brochette de sites pertinents aux jeunes qui cherchent un emploi lié à leur champ d’études pendant la belle saison. Les liens proposés ratissent large, des entreprises privées aux organismes gouvernementaux en passant par les institutions culturelles. Un must !