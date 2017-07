Peliwo rattrape le temps perdu

WINNIPEG | Après des années éprouvantes à sa sortie des rangs juniors, Filip Peliwo a le vent dans les voiles. Et c’est débordant de confiance qu’il amorce la série de tournois Challengers en sol canadien.

La raquette de Vancouver a décroché six titres ITF dans des Futures depuis le début de la saison, dont son tout dernier, dimanche, à Saskatoon. À 23 ans, le meilleur joueur d’âge junior en 2012, qui a été propulsé au sommet grâce à des triomphes à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis, semble enfin avoir trouvé sa voie chez les professionnels.

« Je me sens fort mentalement et je pense que je peux bien faire cet été en Challenger, a raconté Peliwo à la veille de sa rentrée en simple à Winnipeg contre son compatriote Brayden Schnur. Il y a un aspect plus mental dans les Challengers puisqu’ils [les joueurs] sont plus forts, mais c’est ce dont j’ai besoin. Je sais que je peux jouer à ce niveau. Je peux gagner des matchs ici. Ce n’est pas nouveau pour moi. Je dois me réhabituer un peu, mais ça va venir. »

Voyage déterminant

Ennuyé par une blessure au dos et un virus, Peliwo a renoué pour de bon avec l’action en janvier dernier. Ce n’est toutefois qu’en avril, quand il s’est rendu en Égypte pour une succession de Futures, qu’il a pu ouvrir la machine et ajouter quelques trophées à sa collection.

« Le plus important, c’est la santé, a rappelé celui qui pointe au 315e rang du classement mondial. L’an passé, j’ai perdu sept mois avec les blessures et la maladie. Ça devient difficile à ce moment de pouvoir bien jouer et de garder la confiance. En début d’année, j’ai amélioré ma condition physique, et en Égypte, c’était le premier voyage où je me sentais bien à 100 %. »

Le Canadien est emballé de travailler en compagnie de l’entraîneur Frédéric Niemeyer pour les semaines à venir, après avoir évolué sous la férule de Martin Laurendeau, devenu l’entraîneur de l’étoile montante Denis Shapovalov.

« Fred est extraordinaire, a souligné Peliwo. Il est vraiment un bon entraîneur et il a de l’expérience. Je le connais depuis longtemps même si je n’ai pas travaillé avec lui. Je pense que nous faisons une bonne équipe, avec Brayden aussi. Je suis excité de me retrouver avec lui. »

Bonne chimie

Pour Niemeyer, Peliwo a encore du temps devant lui. L’ancien professionnel espère l’aider à gravir les échelons.

« Mon rôle cette semaine sera de voir où il en est, a-t-il laissé savoir. Je ne connais pas beaucoup non plus Schnur. On a une relation à former et on essaie jusqu’à la Coupe Rogers. D’ici là, on va savoir si ça connecte bien sur le terrain et à l’extérieur. C’est important qu’il y ait une chimie partout. »