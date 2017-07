Jouer au golf avec un pro, c’est toujours magnétisant. Jouer avec Jean Laforce, le pro du Champêtre, c’est fascinant, désopilant. Il ne pèse pas 160 livres et, au 12 du club de Drummondville, il a catapulté une balle à 320 verges bien calculées. J’étais sidéré. Aussi, cinq fois de suite, il a calé des roulés de plus de 20 pieds. Tout ça, en jasant bien peinard dans le tournoi de la compagnie Canimex qui, une fois l’an, reçoit ses fournisseurs et clients de partout dans le monde. Il y a une dizaine d’années, lorsque le grand manitou, Roger Dubois, m’a invité, j’étais septique et confondu. Il s’agit d’un Vegas à six. Oui, nous jouons 6 sur la même balle. Vendredi dernier, outre Roger, moi et Jean Laforce, il y avait aussi Marc Hervieux, le chef d’orchestre Stéphane Laforêt ainsi que l’instructeur des gardiens de but du Canadien, Stéphane Waite. Nous avons joué 14 trous et nous avons terminé à moins treize. Comme dans un rêve golfique.