Pratiques et osés: les looks de l’été

Par temps chaud, on n’a pas toujours envie de passer de longues minutes sous le séchoir pour un look impeccable. Sans compter les frisottis à dompter, la sueur, le manque de volume. David D’Amours est un des stylistes chouchous de nos vedettes. Il a coiffé Céline Dion, il est directeur artistique pour La Voix et La Voix Junior. Marie-Mai et Maripier Morin lui confient aussi leur tête, tout comme les clientes de son salon, Privé par David D’Amours, qui se trouve dans le Vieux-Montréal, rue Notre-Dame. Il nous donne ses trucs pour des looks actuels qui n’ont pas peur de la canicule.

Le « Wet look »

Photo AFP

On l’a vu beaucoup récemment avec les Kardashian. Il s’adapte à n’importe quelle longueur et ne demande aucune technique. Sur cheveux mouillés ou humides, on applique une mousse flexible, qui va garder les cheveux souples, que l’on mélange à un gel ou un sérum. Le sérum vient nourrir un cheveu plus fragilisé (blond ou teint) alors qu’un gel va donner un effet plus figé ou ferme. On sollicite le mouvement naturel des cheveux avec les doigts en remontant vers le cuir chevelu. On laisse sécher à l’air tout simplement.

Le mixage des textures

Photo Wenn.com

C’est actuellement une grande tendance de porter une ou des tresses avec une queue de cheval ou des cheveux droits. Et on peut laisser aller sa créativité. On fait d’abord une tresse française ou inversée sur le dessus de la tête, ou sur le côté. On applique une pommade sur les cheveux qui serviront à faire la tresse pour les dompter et les lisser vers l’arrière. Au choix, on intègre la tresse à la queue de cheval. Les accessoires sont très en vogue. On peut donc attacher la couette avec un anneau de métal pour faire très urbain. On termine avec un peu de sel marin qu’on applique sur la queue de cheval en secouant les cheveux pour leur donner de l’ampleur.

La boucle naturelle

Photo Wenn.com

En période de canicule, pourquoi lutter contre les cheveux qui frisent ? Je propose plutôt de miser sur les boucles et le mouvement naturel des cheveux. Dyson vient tout juste de lancer un séchoir avec un diffuseur incroyable. On prend simplement un peu de mousse ou de crème flexible qu’on applique sur les cheveux. On sèche ensuite pour enlever seulement 50 % de l’humidité. Ça fait une vague très naturelle et ça permet aux cheveux d’évoluer tout au long de la journée sans avoir à s’en préoccuper.

Le chignon lissé

Photo Wenn.com

Le chignon ballerine est toujours très pratique. Mon petit truc de pro : lisser les cheveux lorsqu’ils sont humides. Puis, on applique une pommade flexible pour un effet lustré, mais non mouillé, ou un sérum pour ses propriétés traitantes. On peut s’amuser avec la séparation, au milieu, sur le côté ou exagérément sur le côté. On fait simplement une queue de cheval haute qu’on vient tourner sur elle-même. Et je suggère qu’on garde un côté un peu désinvolte très naturel. Donc, pas trop de bobépines !

