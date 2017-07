Six spectacles gratuits à voir dans la rue

Considéré comme le plus important événement consacré aux arts de la rue en Amérique du Nord, À nous la rue ! poursuivra ses activités, principalement sur la rue Saint-Denis, jusqu’au 30 juillet. Présenté dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole, le festival accueillera une cinquantaine de troupes d’ici et d’ailleurs qui présenteront des centaines de représentations. En voici six à ne pas manquer.

Veles e Vents

Présenté par la compagnie espagnole Xarxa Teatre, considérée comme une rock star dans son domaine, ce spectacle promet d’en mettre plein la vue au public montréalais. Sur scène, les spectateurs rencontreront l’équipage d’un navire qui se lancera dans une traversée rythmée par de nombreux effets pyrotechniques. Cette production, créée en 1994, a déjà voyagé dans 22 pays.

15 juillet à 21 h 30, Place des Festivals.

Mange ta rue

C’est à la compagnie québécoise Momentum que l’on doit ce camion-restaurant nouveau genre, où l’on suggère au public de se remplir l’âme plutôt que la panse. Au menu de ce « micro-théâtre », dans lequel s’évertueront entre autres Dominique Leduc, Stéphane Crête et Sylvie Moreau, figurent 15 extraits de pièces de théâtre qui seront offerts au public par trois acteurs et un musicien.

Du 18 au 25 juillet, horaire variable, piste rouge, rue Saint-Denis.

The Color of Time

Inspirée de la Holi hindoue, cet événement présenté par Artonik (France) se veut à la fois un grand rassemblement et une démonstration artistique. Le public est invité à prendre part à cette fête inclusive à laquelle participeront également danseurs et musiciens.

22 et 23 juillet à 16 h, départ du métro Beaudry | Spectacle sur la rue Sainte-Catherine, entre Berri et Saint-Hubert.

Plasticiens Volants

Photo courtoisie

Dans le cadre de ce spectacle venu de France, on invite les spectateurs à admirer de près des créatures gonflables géantes qui finiront par prendre leur envol au-dessus de leur tête. Manipulées depuis le sol, ces marionnettes – Serpent, Triton, Artemis et le Zeppelin – seront illuminées tout au long d’un parcours qui sera accompagné d’une trame musicale.

21 et 22 juillet à 21 h, rue Saint-Denis, entre De Maisonneuve et Ontario.

Place des Anges

Photo courtoisie

En clôture de l’événement, l’équipe d’À nous la rue ! permettra aux « anges » de la compagnie Gratte Ciel d’envahir le ciel de la métropole. Grâce à un système de tyroliennes, les artistes vont effectuer leur ballet acrobatique dans une ambiance que l’on qualifie de « féérique ». En finale, des millions de plumes blanches tomberont sur le public.

29 et 30 juillet à 21 h 45, parterre du Quartier des spectacles.

Les tambours de feu

Reconnue pour ses percussions et ses costumes pyrotechniques, desquels jaillissent flammes et feux d’artifice, la compagnie basque Deabru Beltzak propose au public de les suivre dans un défilé qui leur en mettra plein les yeux et les oreilles.

Du 19 au 24 juillet, de 20 h 15 à 22 h 45, départ rue Saint-Denis coin De Maisonneuve.

Les détails concernant l’ensemble de la programmation de l’événement se trouvent à l’adresse 375mtl.com.