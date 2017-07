Un brunch de sorciers complètement magique aura lieu très bientôt à Montréal

Étant donné le succès incroyable qu’avait provoqué la première édition de ce brunch l’automne passé, le restaurant Les Intraitables vous invite de plus belle!

Pour une deuxième édition, vous pourrez plonger dans l’univers d'Harry Potter et compagnie en dégustant un menu spécialement conçu pour l’occasion.

Cette année, les organisateurs promettent un concept unique et totalement différent, avec un menu plus élaboré et de nombreuses surprises.

La sortie idéale pour ton ami qui est dingue de la série de films et de livres ou tout simplement pour passer un bon moment en famille!

Pour vous procurer des billets, c’est par ici.

Les Intraitables – Brunch des sorciers

Les 2 et 3 septembre