Un nouveau bar mystérieux inspiré des lieux de culte ouvrira bientôt ses portes à Montréal

Cultes lugubres et sociétés secrètes: voilà de quoi s'inspire le nouveau cocktail lounge l'Idole qui ouvrira ses portes sur la Plaza Saint-Hubert ce mois-ci.

Afin d'en savoir plus sur ce mystérieux projet, l'équipe du Sac de Chips est allée à la rencontre de son instigateur, Anthoni Jodoin (Brutus, Snowbird Tiki Bar, Taverne Cobra), qui nous en a dit un peu plus sur ce qu'on pourra y retrouver.

«L’Idole sera un lounge à cocktails inspiré des sociétés secrètes, de la monarchie et des lieux de cultes. Une visite de ce local mythique de la Plaza Saint-Hubert suffit pour réaliser qu’il est unique en son genre et idéal pour y implanter ce concept. De plus, le quartier ne dispose pas d’endroits se spécialisant dans les cocktails.»

Le besoin se faisait donc sentir dans le coin. D’ailleurs, le propriétaire est convaincu que la Plaza Saint-Hubert est un endroit qui mérite un peu d’amour et que l’Idole se trouvera sans aucun doute dans le plus beau local du quartier.

Un espace qui en aurait d'ailleurs vu de toutes les couleurs depuis les dernières décennies:

«Lors des rénovations, on a déniché plusieurs artéfacts d’anciens commerces établis à cette adresse, notamment un des tout premiers permis d’alcool émis en 1970 au nom de la Chouannerie, le premier bar qui a opéré ici. En poussant nos recherches un peu plus loin, on a déterminé que l’apparence médiévale du local s’inspire justement du nom La Chouannerie, qui fait référence à une guerre civile ayant eu lieu lors de la révolution française. Bref, ce local a du vécu et on a souhaite l’exploiter à sa juste mesure.»

Dès que vous pousserez les portes, vous aurez donc l’impression de voyager dans le temps, à l’époque des châteaux et des interdits qu’il fallait taire.

Au niveau de la carte des cocktails, ils pourront compter sur le savoir-faire de Jean-Maxime Giguère (132 Bar vintage) pour élaborer des créations tantôt classiques et tantôt réinventées.

Ce sera l’endroit idéal pour un rendez-vous tranquille, à vous regarder dans le blanc des yeux ou vous retrouver entre amis pour discuter.

La date exacte de l’ouverture sera dévoilée bientôt sur leur page Facebook, restez à l’affût!

Idole Cocktail Lounge

6388 rue Saint-Hubert