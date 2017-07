Une comédie pour Guylaine Tremblay

Dans cette série écrite par Rafaële Germain, journaliste et auteure des populaires romans Gin tonic et concombre et Soutien-gorge et veston rose, Guylaine Tremblay jouera le rôle de Danielle, une mère habitant au Saguenay qui déménage à Montréal pour être plus près de ses enfants. Il s’agit d’une idée originale d’Anne-Élisabeth Bossé et Sophie Parizeau, productrice chez Casablanca, la boîte qui a conçu Les invincibles et Série noire.