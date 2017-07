Une grosse commande pour les Alouettes

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal espèrent retrouver le chemin de la victoire et l’obstacle qui se dresse devant eux se nomme les Stampeders de Calgary. Aux commandes de l’attaque de la formation albertaine, on retrouve l’un des meilleurs quarts-arrière de la Ligue canadienne de football (LCF), Bo Levi Mitchell.

Le joueur américain en est à sa sixième saison dans la LCF et il fait partie de l’élite des joueurs à sa position.

«Il a fait ses débuts avec Calgary il y a plusieurs années et il a grandi avec l’organisation, a expliqué l’entraîneur-chef des Alouettes Jacques Chapdelaine. Au début, ils lui ont donné quelques jeux ici et là et ils ont été patients. Maintenant, il a confiance, il est entouré de joueurs qui l’encadrent bien et il est très familier avec le système de jeu.»

Du côté de la formation montréalaise, la situation est complètement différente. Depuis le départ d’Anthony Calvillo, une parade de quarts a défilé à Montréal et très peu d’entre eux ont été développés par l’organisation.

«C’est la bonne manière de développer les quarts-arrière, a simplement admis le pilote des Alouettes. Si tu as un bon jeune quart dans ton organisation, il faut prendre ton temps et lui permettre d’apprendre le système.»

La chimie s’installe

Lors des trois premiers matchs de la saison, la chimie ne semblait pas totalement installée entre Darian Durant et son groupe de receveurs. Chapdelaine s’est toutefois fait rassurant et il semble toujours avoir une pleine confiance en son unité offensive qui peine à générer des points.

«La chose qui demeure impérative, c’est de retrouver le chemin de la victoire et d’enlever le mauvais goût de la défaite. Aujourd’hui, on a eu une excellente séance d’entraînement et on a remarqué qu’on est encore capable de faire de bonnes choses. C’est difficile de reproduire l’intensité d’un match en pratique. C’est donc important d’en avoir beaucoup de bonnes comme celle-là.»

Du renfort pour la tertiaire

Plus tôt dans la journée de mardi, les Alouettes ont annoncé avoir ajouté le demi-défensif Chris Greenwood à leur équipe d’entraînement.

«C’est un demi-défensif et en raison des nombreuses blessures à cette position, c’était nécessaire d’amener des joueurs qui nous apportent une certaine profondeur. On veut aussi le voir jouer pour savoir s’il pourrait intégrer l’alignement éventuellement.»

Montréal a également annoncé avoir libéré le receveur Ryan McManus, tandis que le nom de TJ Graham a été ajouté à la liste des joueurs à la retraite.