Une vente perçue favorablement

« C’est l’un de nos plus importants joueurs dans l’industrie. À la lumière des récentes transactions, on avait l’impression que Maple Treat était en mode acquisition », a réagi Serge Beaulieu, président de la Fédération des acériculteurs du Québec.

« On arrive avec un réseau de distribution qui est significatif et on arrive avec la clientèle de Lantic, ce qui fait qu’on aura une demande plus importante pour le sirop d’érable », a affirmé Daniel Cousineau, qui reste en poste à titre de président de L.B. Maple Treat.