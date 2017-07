LARIN, Yvon



À Laval, le 5 juillet, à l’âge de 85 ans, est décédé M. Yvon Larin, époux de Denise "Ninon" Guyot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Danielle Perreault), Francyne (Jean de Montigny) et Marc (Françoise Trudel), ses petits-enfants: Marie-Ève, Isabelle, Philippe, Catherine, Vincent, Thomas et leurs conjoint(e)s, ses sept arrière-petits-enfants, plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l’église St-Claude, 80 rue Meunier, Laval, le samedi 15 juillet à 11h. La famille y recevra les condoléances dès 10h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.