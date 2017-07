SAVARIA, Claudette



Le 9 juillet 2017, entourée des siens est décédée paisiblement Mme Claudette Savaria, horticultrice et récipiendaire de la médaille du Souverain pour les bénévoles.Outre son époux, Robert Caron, elle laisse dans le deuil ses enfants Robert-Jonathan, Ashley-Anne (Rémi Bureau), ses petits-enfants Laurie et Thomas, sa mère Mme Carmelle Baril Savaria, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À L’EST DE MONTARVILLESORTIE 19 DE LA ROUTE 132BOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTÉL: (450) 655-6036 TÉLÉC: (450) 655-0941Le vendredi 14 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, samedi de 9h à 10h30.Les funérailles, auront lieu le samedi 15 juillet à 11 h en l’église Sainte-Famille, 560 boul. Marie- Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Maison de soins palliatifs Source Bleu ou la Société canadienne du cancer.