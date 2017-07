TRÉPANIER, Claire



À Longueuil, le 7 juillet, à l'âge de 78 ans, est décédée Claire Trépanier, épouse de Claude Comeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Luis Ubach) et Eric (Dominic Lemieux), ses petits-enfants Florence, Éloïse, Marianne, Émilie et Alicia, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 juillet de 13h à 17h, puis de 18h30 à 22h ainsi que le samedi 15 juillet dès 9h à:LONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles auront lieu en la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, 55, rue Sainte-Élizabeth, Longueuil, Québec, J4H 1J3, le samedi 15 juillet à 13h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation d'oncologie de l'Hôpital Notre-Dame serait apprécié.je-donne/comment-faire-un-don/