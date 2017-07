CLÉMENT QUEVILLON

Marcelle



À l’Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, est décédée le jeudi 29 juin 2017, Mme Marcelle Quevillon.Maintenant aux côtés de son époux Marcel Clément et de ses fils Yves et Gilles, elle laisse dans le deuil ses filles: Francine (feu Alain), Lisette (Normand), Denise (Gaston); ses petits-enfants: Maxime Giroux, Alexandre (Geneviève) et Frédéric Clermont, Guillaume, Roseline (Pierre-Philip) et Bernard Boyer; ses arrière-petits-enfants: Antoine Clermont, Laurent, Élie, Pénélope et Cassandre Garneau; ses amies et ses autres parents des familles Quevillon et Clément.La famille vous accueillera à l’église de Mont-Rolland le samedi 15 juillet à 13h pour les condoléances. Les funérailles seront célébrées à 14h, suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit.Les filles remercient le personnel de l’Hôpital et de la Résidence Le Manoir St-Jérôme.Mme Quevillon a été confiée à la:400 PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔMEwww.maisontrudel.com