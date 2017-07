VINETTE, Gilles René



À Montréal, le 2 juillet 2017, est décédé, entouré des siens, Gilles René Vinette, fils de feu Fernand et de feu Anne-Marie Boudreau.Il laisse dans la peine Christiane, Carolle, Ronald, René, Josée, Élaine, ses nièces et toute sa parenté, ainsi que ses amis; en particulier Daniel, Mélissa et Monique qui l'ont accompagné durant sa maladie.Nous lui rendrons hommage jeudi le 13 juillet 2017 à 13h30 à l'église St-Jean-Baptiste-de-La-Salle, située au 2583, boulevard Pie-IX, Montréal, H1V 2E8.