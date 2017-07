4,5 M$ investis pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

La conquête de nouveaux marchés passe par l’automatisation pour Aliments 2000 qui a investi 4,5 M$ au cours de la dernière année pour acquérir une usine et de nouveaux équipements dédiés à la transformation agroalimentaire.

L’entreprise commercialise ses produits sous la marque Pâte 2000, en plus de produire des marques privées appartenant à de grandes chaînes d’alimentation et distribuées partout au Québec.

Reconnue pour ses pâtes à tarte et ses pizzas, une part importante des activités de cette PME consiste aussi à fabriquer des boules à pizza pour les restaurants.

« On est propriétaires de l’entreprise depuis huit ans et je peux vous dire que cela a beaucoup bougé depuis ce temps. On a pris le virage de mécaniser l’usine. Selon nous, la clé est là », a mentionné Denis Giroux, président.