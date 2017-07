BEDNARCHUK (née Dionne)

Marceline



À Terrebonne, le 6 juillet 2017, est décédée Mme Marceline Dionne, épouse de feu M. Berthold Bednarchuk.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Normand), Carole (Stéphane) et Pierre (Lisa), ses petits-enfants Julie, Karine et Michaël, ses arrière-petits-enfants Thomas, Élie et Louis, ses soeurs Jeannine, Monique et Pauline, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 16 juillet dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 15h.