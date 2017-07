Manon Des Groseilliers

Il n'y a pas de mots pour exprimer avec quelle tristesse nous vous annonçons le départ de Manon, partie beaucoup trop tôt à 57 ans, à Laval, le dimanche 9 juillet 2017.Elle nous a quittés paisiblement avec l'espoir de voir se lever le soleil sur sa nouvelle vie.Elle laisse avec regret sa famille dans le deuil. sa mère Monique Lefebvre, épouse de feu André Des Groseilliers, ses soeurs et frères: Jean-Luc (Diane), Lysanne (Bernard), Julie (Gaétan), Marc-André (Céline), ses deux filleuls Simon et Francis, ses onze neveux et nièces, ses onze petits-neveux et petites-nièces, une grande famille élargie et plusieurs amis.La famille vous accueillera à la chapelle du:COMPLEXE ALFRED DALLAIRE | MEMORIA2159, BOUL. ST-MARTIN EST, LAVAL514 277 7778 | memoria.casamedi le 15 juillet 2017 de 15h à 17h et de 19h à 21h, dimanche le 16 juillet 2017 de 9h à 11h, suivra une cérémonie à 11h.Selon sa volonté expresse, des dons à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques seraient appréciés car comme elle disait: "La recherche avance à grands pas et les dons peuvent faire la différence". Nous vous remercions en son nom.