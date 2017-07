LEBLANC, Pierre



Dans les bras de sa conjointe Mme Sherry Enright, le 8 juillet 2017 à Châteauguay, à l’âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Leblanc, époux de feu Mme Luce Bazinet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Éric Martin (Marie-Eve Côté); ses frères et sa soeur; ses beaux-frères et ses belles-soeurs; ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 16 juillet de 12h à 15h45, suivi d’une prière au salon.