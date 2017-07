DENEAULT, Alexandre



À Napierville , le 6 juillet 2017, à l’âge de 22 ans, est décédé M. Alexandre Deneault fils de M. Luc Deneault et Mme Maryse Boire.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses soeurs: Elisabeth (Julien) et Stéphanie, ses grands-parents Normand, Marie-Reine et Germaine, son arrière-grand-mère, ses cousins et cousines, ses tantes et oncles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 14 juillet 2017 de 13h à 17h et de 19 h à 22 h ainsi que le samedi 15 juillet 2017 de 12h30 à 14h au :Les funérailles seront célébrées le samedi 15 juillet 2017 à 14h en l’église de Napierville.