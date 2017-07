BRUNET, Jean



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 9 juillet 2017 est décédé à l’âge de 70 ans M. Jean Brunet époux de Denise SalvasAutrefois de Verchères, il laisse dans le deuil son fils Sylvain (Anne) et sa fille Chantal (Claude), ses petits-enfants adorés, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs.La famille accueillera parents et ami(e)s à la :4 RUE ST-ANDRÉVERCHÈRESle vendredi 14 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles auront lieu le samedi 15 Juillet à 11h en Eglise St-François-Xavier de Verchères suivra la crémation.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRESTÉL: 450-583-3511