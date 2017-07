Richard Lemieux





C’est avec une grande tristesse, après un dur combat contre le cancer, que nous vous annonçons le décès de M. Richard Lemieux, Président de Transport Hervé Lemieux. Il nous a quittés au matin du 7 juillet 2017 à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, à l’âge de 62 ans. Il laisse dans le chagrin sa conjointe Mme Lyne Fournier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Simon (Catherine) et Louis-Philippe, ses belles-filles Mélynda et Krystina (Philippe), la mère de ses enfants Sylvie Le Siège, son frère Guy (Chantal), ses soeurs Ginette (feu Gilbert) et Line (Réal), sa belle-mère Georgette Hébert Lemieux, sa belle-famille, ses neveux, ses nièces, de nombreux parents et amis, ainsi que ses employés de la grande famille de Transport Hervé Lemieux.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juillet de 9h00 à 13h30, au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l’église Sainte-Thérèse d’Avila, située au 10, rue de l’Église à Sainte-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges et à la Fondation de l’Hôpital St.Mary, département d’oncologie.