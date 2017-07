DOUVILLE, Louise



Louise Douville est décédée, entourée d'amour, le 7 juillet 2017 à l'âge de 58 ans.Outre sa fille Stéphanie, elle laisse dans le deuil son conjoint Serge, ses soeurs Monique (Pierre) et Ginette (Albert), ses frères Pierre (Muriel) et Guy (Claire) ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 15 juillet 2017 de 12h à 16h. Une cérémonie sera célébrée ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.