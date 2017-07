DUBUC, Lionel



Le 30 juin 2017, à l’âge de 88 ans, est décédé M. Lionel Dubuc, époux de feu Mme Florida Bédard.Il laisse dans le deuil sa belle- fille Gertrude Gagné (Alain Roy), ses petits-enfants Yanick, Alexandra, Mélanie (Daniel Blais), Geneviève (Patrick Bergeron), Ève-Marie et Pier-Olivier, ses arrière-petits-enfants Jean-Christophe, Jessica, Hugo, Nicolas, Charles-Olivier, Maïka, Auriane, Émile, Eliot, Arnaud et Maverick, son arrière-arrière-petite-fille Juliette, sa belle-soeur Corinne Bédard ainsi que de nombreux autres parents et amis La famille exprime sa gratitude envers Madeleine et Fernand Gagné ainsi que tout le personnel des résidences Soleil.La famille recevra vos condoléances en l’Église Sainte-Julie, 1686 Principale, Sainte-Julie, le samedi 15 juillet 2017 dès 13h. Les funérailles suivront à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Québec seraient appréciés.Tél: (450) 467-4780 / Téléc: (450) 467-9468www.salondemers.com