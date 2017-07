LAROSE, Wilfrid



À Varennes, le 9 juillet 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé M. Wilfrid Larose, membre des Chevaliers de Colomb, conseil 3808 de Varennes, époux de Mme Marielle Collette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Germain (Lucie Gervais), Réal (Josée Lévesque), Ginette (Guy Brodeur) et Martin (Noëlla Côté), ses petits-enfants Kevin (Marie-Ève), Olivier (Gabrielle), Stéphan (Monica), Guillaume, Catherine (Richard), Brigitte (Samuel), Élisabeth (Matthieu), Philippe, Marina, Xavier (Alexia), ses arrière-petits-enfants Loïk, Juliette, Cédélie, Léo et Charles. Ses soeurs Marie-Rose, Réjeanne et son frère feu Réjean, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTÉL. (450) 652-9131 TÉLÉC. (450) 655-0941Le dimanche 16 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, lundi de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le lundi 17 juillet à 11 h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.