GIROUX, Claude



Paisiblement, à l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, à l’âge de 71 ans est décédé M. Claude Giroux.Il laisse dans le deuil son frère, M. Pierre Giroux et ses neveux Yanik Giroux et Patrick Giroux ainsi que sa nièce Sophie Giroux. Il laisse également plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:Le samedi 15 juillet 2017 de midi à 16h.Les funérailles en présence des cendres auront lieu également le samedi 15 juillet à 16h30 à l’église Saint-Enfant Jésus du Mile End, 5035 rue Saint Dominique à Montréal