MARCHAND, Thérèse

(née Lavoie)



Au centre hospitalier Anna-Laberge, le 16 février 2017, à l’âge de 99 ans, est décédée Thérèse Lavoie, de Sainte-Catherine, épouse de feu Adolphe Marchand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Désiré, Rita (feu Robert Daigle), Léa (feu Robert Monette), feu Pierre et Lionel (France Gauthier), ses petits-enfants Manon, Aline, Philippe, Sylvain et Nathalie, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Elle a été confiée au:180 SAINT-PIERRESAINT-CONSTANTTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille recevra les condoléances le samedi 15 juillet à 13h00 en la chapelle du complexe. La célébration d’adieu suivra à 13h30.