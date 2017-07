PICOTTE, Réal



À LaSalle, le 5 juillet 2017, à l’âge de 89 ans, est décédé Monsieur Réal Picotte.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Marcel), Lyne, Sylvie (Danny) et Jean-Sébastien (Alessandra), ses petits-enfants Terri, Sarah, Jan, Noah, Jordan, Alex, Tristan et Valentina, son arrière-petit-fils Dennis, sa soeur Juliette, ainsi que plusieurs parents et amis.Monsieur Picotte laisse également dans le deuil son amie Aline, ses enfants et petits-enfants.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour son soutien et pour les bons soins qu'il a reçu.