EMOND, Gilles



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gilles Emond, survenu à Montréal, le 4 juillet 2017, à l’âge de 83 ans. Il part rejoindre son épouse feu Mme Jeannine Hamelin.Il laisse dans le deuil ses enfants Monique (Guy), Michel (Gwendolina) et Daniel (Manon), ses petits-enfants Nicolas (Valérie), Joanie (Thierry), Gilles et Caroline, ses arrière-petits-enfants Lyvia et Mathys, ses frères et soeurs Arthur (Pierrette), Claude (Johanne), Jacqueline (Raymond) et Marguerite, ses nombreux neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 15 juillet 2017 de 17h à 19h. Une cérémonie laïque suivra, dès 19h, à la salle de cérémonie de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Société de l’Alzheimer du Canada. http://www.alzheimer.ca/fr