MONETTE, Annie

née Anina Fermini



À Verdun, est décédée le 1er juillet 2017, à l'âge de 86 ans, madame Anina Fermini, épouse de feu monsieur Wilfrid Monette.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Andrée Michaud) et les membres des familles Monette et Fermini, notamment sa belle-soeur Huguette (feu Louis Fermini) et ses nièces Josée et Chantal.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Feron - Urgel Bourgie, 1275 Dollard, Lasalle QC H8N 2J1le samedi 15 juillet 2017 de 13h à 15h, suivi d'une liturgie de la Parole au salon du complexe.