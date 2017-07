GORE, André



À Laval, le 10 juillet 2017, à l’âge de 60 ans, est décédé M André Gore époux de Mme Sylvie Jean.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Annie (François), Samuel et Marlène (Sacha), ses petits-enfants Xavier, Léane et Abbygaëlle, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:Le vendredi 14 juillet de 14h à 17h et 19h à 21h.Une cérémonie y sera célébrée à 20h30 au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la maison des soins palliatifs de Laval seraient appréciés.