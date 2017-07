«Ballou» participera au match des étoiles du futur

Le milieu de terrain de l'Impact de Montréal Ballou Jean-Yves Tabla a été sélectionné pour prendre part au «Match des joueurs formés au club de la MLS», le 1er août prochain à 20h, au Toyota Park.

Pour l’occasion, les jeunes joueurs de la ligue affronteront l'équipe des moins de 20 ans du Chivas de Guadalajara, championne en titre de la Liga MX U20.

Le jeune joueur de 18 ans a récolté deux buts et une passe décisive en 13 matchs, dont sept départs, et 768 minutes en Major League Soccer en 2017. Il a aussi un but en trois matchs lors du Championnat canadien.

Tabla a fait ses débuts en MLS le 4 mars dernier face aux Earthquakes, à San Jose, entrant dans le match comme substitut. Il a ensuite obtenu son premier départ le 1er avril à Chicago, contre le Fire, où il a également marqué son premier but en MLS.

Tabla a rejoint l'Académie de l'Impact de Montréal en août 2012, avant de signer son premier contrat MLS le 20 octobre 2016.

L'équipe de 18 joueurs sera dirigée par l'entraîneur-chef Brian McBride. Le gardien Maxime Crépeau et l'attaquant Anthony Jackson-Hamel avaient également pris part au Match des joueurs formés au club, en 2015 et en 2016 respectivement.

Le match des étoiles de la MLS suivra cette rencontre des étoiles du futur, le mercredi 2 août, alors que le Real Madrid revient en Amérique du Nord, cette fois au Soldier Field de Chicago.